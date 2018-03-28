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11:59 (мск), источник: Apiural.ru

Ураганы и град угрожают 30 регионам России в этом году

МОСКВА. Опасные погодные явления, среди которых ураганы и град, угрожают в 2018 году порядка 30 регионам России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные специалистов Центра «Антистихия».

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Источник: РИА "Новости"

«Наибольшая вероятность ЧС и происшествий в связи с опасными метеорологическими явлениями прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская области), Сибирского (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Иркутская область), Уральского (Челябинская область), Приволжского (Башкирия, Пермский край, Оренбургская, Нижегородская области), Центрального (Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория округа)», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты отмечают, что опасные погодные явления могут привести к обрыву линий электропередачи, повреждению зданий, повалу деревьев, подтоплениям, трудностям в работе транспорта и служб, а также повреждению сельскохозяйственных культур.

Отмечается, что в зонах возможного воздействия поражающих факторов из-за ЧП на потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян (почти 60% населения страны).

© Служба новостей «АПИ».

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