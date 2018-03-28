В Уфе эвакуировали всех посетителей ТЦ «Меркурий»
УФА, 28 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В среду, 28 марта, в уфимском микрорайоне Черниковка прошла эвакуация торгового центра «Меркурий». Всех посетителей в срочном порядке попросили покинуть здание.
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