В Башкирии ГИБДД предупреждает об ухудшении дорожных условий
УФА, 28 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии в связи со снегопадом наблюдается ухудшение дорожных условий, предупреждает республиканская Госавтоинспекция.
УФА, 28 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии в связи со снегопадом наблюдается ухудшение дорожных условий, предупреждает республиканская Госавтоинспекция.
Вследствие выпадения обильных снежных осадков на дорогах образовались накат и гололедица, что значительно осложняет движение транспорта.
«Призываем всех автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными. От внимания, выбора безопасной скорости движения, соблюдения дистанции и бокового интервала зависит безопасность», — обратились автоинспекторы к жителям Башкирии.
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