Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
В России набирает популярность «медленное кесарево»
На небоскребе в Лондоне установили антисуицидальные статуи
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
У Анджелины Джоли новый роман
Бузова и Билан отменили выступления из-за трагедии в Кемерове
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии ГИБДД предупреждает об ухудшении дорожных условий

УФА, 28 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкирии в связи со снегопадом наблюдается ухудшение дорожных условий, предупреждает республиканская Госавтоинспекция.

Источник: Башинформ

Вследствие выпадения обильных снежных осадков на дорогах образовались накат и гололедица, что значительно осложняет движение транспорта.

«Призываем всех автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными. От внимания, выбора безопасной скорости движения, соблюдения дистанции и бокового интервала зависит безопасность», — обратились автоинспекторы к жителям Башкирии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия в трауре по погибшим при пожаре в Кемерово
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
Россиянам списали более 2 трлн рублей безнадежных долгов
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
Таможне предложили ужесточить проверку посылок из Китая
В Белоруссии объявлен траур по погибшим в Кемерово
СМИ опубликовали презентацию Британии по «делу Скрипаля»
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь