В Башкирии ГИБДД предупреждает об ухудшении дорожных условий

Вследствие выпадения обильных снежных осадков на дорогах образовались накат и гололедица, что значительно осложняет движение транспорта.

«Призываем всех автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными. От внимания, выбора безопасной скорости движения, соблюдения дистанции и бокового интервала зависит безопасность», — обратились автоинспекторы к жителям Башкирии.