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17:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Певица из Татарстана заняла первое место на конкуре «Серебряный голос»

(Казань, 28 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Чебоксарах прошел XIX межрегиональный конкурс эстрадной песни «Серебряный голос», в котором принимают участие исполнители чувашских песен со всей России.

Источник: ИА Татар-информ

От Татарстана выступили три претендентки, и первое место досталось начинающей певице из Казани Вере Кожемановой.

Как отметили члены жюри, выступление Веры Кожемановой было, пожалуй, самым оригинальным. Она исполнила старинную народную песню «Голубая шаль» под аккомпанемент туркменского ударного инструмента дарбука. Этот синтез туркменского инструмента и чувашской песни, своеобразная связь времен, эпох и культур, а также авторское прочтение композиции с включением джазовых нот и принесли казанской певице почетное первое место.

Было отмечено и выступление Анжелики Еремеевой из Аксубаевского района, она стала дипломантом конкурса. Татарстан также представляла и «Чувашская красавица РТ-2018» Карина Туктамышева из Альметьевска. 16-летняя девушка стала самой юной участницей музыкального состязания. Интересно, что и обладательница премии в номинации «Певица с оригинальным голосом», представительница Мурманска Дина Агеева, тоже оказалась родом из Татарстана.

Гран-при завоевала студентка Чувашского педуниверситета Екатерина Мурайкина.

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