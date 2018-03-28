Станцию скорой медицинской помощи Казани возглавил Фарид Галяутдинов
(Город Казань KZN.RU, 28 марта). Министр здравоохранения РТ назначил нового главного врача ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани. Им стал Фарид Галяутдинов. Об этом сообщает
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