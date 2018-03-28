Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Власти Волоколамска посоветовали не вести детей утром в школу
СК назвал причину отключения оповещений о пожаре в ТЦ в Кемерово
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
10Sony назвал победителей World Photography Awards
15:17 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Станцию скорой медицинской помощи Казани возглавил Фарид Галяутдинов

(Город Казань KZN.RU, 28 марта). Министр здравоохранения РТ назначил нового главного врача ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани. Им стал Фарид Галяутдинов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Фарид Шарифович Галяутдинов родился 4 июля 1971 года в деревне Татарский Толкиш Чистопольского района ТАССР.

В 1997 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

В 1997—1998 гг. — врач-интерн больницы скорой медицинской помощи, Казань.

В 1998—2000 гг. — ординатор Казанской государственной медицинской академии.

В 2000—2003 гг. — аспирант Казанской государственной медицинской академии.

В 2002—2006 гг. — врач-хирург неотложной помощи хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи, Казань.

В 2006—2014 гг. — заместитель генерального директора Межрегионального клинико-диагностического центра.

В 2014—2018 гг. — заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Городская клиническая больница» № 7 Казани.

Кандидат медицинских наук.

Награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ.

Женат, воспитывает двоих детей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Казанцам расскажут о стиле модерн
Казань в 2019 году примет матч звезд КХЛ и мастер-шоу
Управляющую «Зимней вишни» Судденок арестовали
Умер народный артист России Олег Анофриев
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
В Кемерово арестовали охранника из сгоревшего ТЦ
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
В Госдепе назвали Россию «чудовищем из морских глубин»
Американский пилот снял на видео северное сияние
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать» Знаменитый режиссер, отмечающий 85-летие, рассказал о своем творчестве, легендарной ленте «Экипаж» и о том, почему не хочет возвращаться в режиссерское кресло
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь