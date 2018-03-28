Волонтёры Уфы проверили безопасность в торговых центрах
В Уфе волонтеры объединились в группы, чтобы самостоятельно проверить, как обстоят дела с пожарной безопасностью в
В Уфе волонтеры объединились в группы, чтобы самостоятельно проверить, как обстоят дела с пожарной безопасностью в
Это тот исключительный случай, когда волонтеры, не дожидаясь результатов официальных проверок торговых центров в Уфе, сами решили убедиться, насколько внимательна администрация комплексов к вопросам пожарной безопасности. Добровольцы разметили пост в соцсетях с предложением пройтись по путям эвакуации в одном из развлекательных центров. Пришли два десятка человек.
Администрация к такой стихийной потребительской проверке отнеслась с понимаем. Сотрудники управляющей компании вышли к людям и попытались ответить на все замечания. Первым делом добровольцы отправились в кинозал. Запасной выход открывается изнутри, но снаружи, с запасной лестницы, попасть внутрь невозможно.
Что касается других закрытых дверей — техслужба торгового центра объясняет: здесь установлены специальные магнитные замки, которые открываются автоматически при срабатывании системы пожарной безопасности. Двери будут разблокированы, как только прозвучит сигнал тревоги. Среди волонтеров оказывается специалист, который обращает внимание на тип установленных датчиков.
Администратор не скрывает, что около месяца назад в ресторане торгового центра произошел небольшой инцидент. Пострадавших не было. Возгорание ликвидировали с помощью огнетушителя. В случае серьезной угрозы должна сработать автоматическая система пожаротушения. Специальные модули распылят воду, электричество будет отключено, но в здании останется резервное освещение. Проверить все это в работе здесь должны уже сегодня, когда сотрудники пожарного надзора устроят учебную тревогу и спровоцируют техническую активацию всех систем. Это сделают в то время, когда внутри не будет посетителей.
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