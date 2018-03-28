Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
В России набирает популярность «медленное кесарево»
Паника, отсутствие оповещения: очевидцы - о пожаре в Кемерове
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Неузнаваемая Кристина Агилера снялась для глянца
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10:42 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Волонтёры Уфы проверили безопасность в торговых центрах

В Уфе волонтеры объединились в группы, чтобы самостоятельно проверить, как обстоят дела с пожарной безопасностью в торгово-развлекательных центрах. В первом же комплексе они невооруженным глазом увидели несколько нарушений. Игорь Крупчинов продолжит.

Источник: ГТРК Башкортостан

Это тот исключительный случай, когда волонтеры, не дожидаясь результатов официальных проверок торговых центров в Уфе, сами решили убедиться, насколько внимательна администрация комплексов к вопросам пожарной безопасности. Добровольцы разметили пост в соцсетях с предложением пройтись по путям эвакуации в одном из развлекательных центров. Пришли два десятка человек.

Администрация к такой стихийной потребительской проверке отнеслась с понимаем. Сотрудники управляющей компании вышли к людям и попытались ответить на все замечания. Первым делом добровольцы отправились в кинозал. Запасной выход открывается изнутри, но снаружи, с запасной лестницы, попасть внутрь невозможно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается других закрытых дверей — техслужба торгового центра объясняет: здесь установлены специальные магнитные замки, которые открываются автоматически при срабатывании системы пожарной безопасности. Двери будут разблокированы, как только прозвучит сигнал тревоги. Среди волонтеров оказывается специалист, который обращает внимание на тип установленных датчиков. Кто-то замечает, что один из знаков эвакуации не подсвечен, а ключи, вывешенные на ящиках с огнетушителями, не подходят к замкам. Администратор обещает принять это к сведению и разобраться.

Администратор не скрывает, что около месяца назад в ресторане торгового центра произошел небольшой инцидент. Пострадавших не было. Возгорание ликвидировали с помощью огнетушителя. В случае серьезной угрозы должна сработать автоматическая система пожаротушения. Специальные модули распылят воду, электричество будет отключено, но в здании останется резервное освещение. Проверить все это в работе здесь должны уже сегодня, когда сотрудники пожарного надзора устроят учебную тревогу и спровоцируют техническую активацию всех систем. Это сделают в то время, когда внутри не будет посетителей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 21 погиб, 30 раненых: молодежную вечеринку омрачило страшное ДТП
Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
Россиянам списали более 2 трлн рублей безнадежных долгов
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
Таможне предложили ужесточить проверку посылок из Китая
В Белоруссии объявлен траур по погибшим в Кемерово
СМИ опубликовали презентацию Британии по «делу Скрипаля»
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь