Волонтёры Уфы проверили безопасность в торговых центрах

Источник: ГТРК Башкортостан

Это тот исключительный случай, когда волонтеры, не дожидаясь результатов официальных проверок торговых центров в Уфе, сами решили убедиться, насколько внимательна администрация комплексов к вопросам пожарной безопасности. Добровольцы разметили пост в соцсетях с предложением пройтись по путям эвакуации в одном из развлекательных центров. Пришли два десятка человек.

Администрация к такой стихийной потребительской проверке отнеслась с понимаем. Сотрудники управляющей компании вышли к людям и попытались ответить на все замечания. Первым делом добровольцы отправились в кинозал. Запасной выход открывается изнутри, но снаружи, с запасной лестницы, попасть внутрь невозможно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VFEaF_nmeOg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается других закрытых дверей — техслужба торгового центра объясняет: здесь установлены специальные магнитные замки, которые открываются автоматически при срабатывании системы пожарной безопасности. Двери будут разблокированы, как только прозвучит сигнал тревоги. Среди волонтеров оказывается специалист, который обращает внимание на тип установленных датчиков. Кто-то замечает, что один из знаков эвакуации не подсвечен, а ключи, вывешенные на ящиках с огнетушителями, не подходят к замкам. Администратор обещает принять это к сведению и разобраться.