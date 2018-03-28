Более 2 тысяч работников ЖКХ вышли на борьбу со снегопадом в Уфе
В устранении последствий непогоды задействовано свыше 300 единиц техники.
В устранении последствий непогоды задействовано свыше 300 единиц техники.
В Уфе 28 марта в расчистке улиц и дворов от снега задействовано свыше 300 единиц спецтехники и более 2 тысяч работников ЖКХ. Об этом сообщает
В условиях непогоды службы города работают в усиленном, третьем режиме.
«Для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и автомобильного транспорта расчищаются основные транспортные магистрали. Мосты, путепроводы, спуски и подъемы проезжих частей обрабатываются противогололедными материалами. Также уборка снега ведется на второстепенных улицах», — прокомментировали в
Напомним, что ГИБДД Башкирии призвала граждан быть внимательными на дорогах в непогоду.
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