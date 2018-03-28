Казанцам представят модный показ одежды для декоративных крыс
(Город Казань KZN.RU, 28 марта). 1 апреля в Казани впервые в этом году любители декоративных крыс соберутся со своими любимцами на
(Город Казань KZN.RU, 28 марта). 1 апреля в Казани впервые в этом году любители декоративных крыс соберутся со своими любимцами на
Казанцев приглашают поближе познакомиться с декоративными крысами. Зверьков можно будет погладить, взять на руки, и, конечно же, сделать памятный снимок.
Крысоводы расскажут о том, как правильно подобрать корм и лакомства для декоративных крыс, проведут бесплатную
Декоративные крысы покажут свою ловкость в различных конкурсах: «Крысы-канатоходцы», «Крысиные бега», а модный показ одежды для декоративных крыс «Дефиле от кутюр» никого не оставит равнодушным.
Маленьких посетителей мероприятия ждут творческие конкурсы и памятные призы.
Экспозиция декоративных крыс будет открыта для посетителей с 13.00 до 16.00, сообщили в клубе любителей декоративных крыс «МОСК».
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