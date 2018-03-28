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17:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцам представят модный показ одежды для декоративных крыс

(Город Казань KZN.RU, 28 марта). 1 апреля в Казани впервые в этом году любители декоративных крыс соберутся со своими любимцами на выставку-экспозицию в Национальном музее РТ.

Казанцев приглашают поближе познакомиться с декоративными крысами. Зверьков можно будет погладить, взять на руки, и, конечно же, сделать памятный снимок.

Крысоводы расскажут о том, как правильно подобрать корм и лакомства для декоративных крыс, проведут бесплатную дегустацию-презентацию продукции санкт-петербургских производителей кормов для мелких декоративных животных.

Декоративные крысы покажут свою ловкость в различных конкурсах: «Крысы-канатоходцы», «Крысиные бега», а модный показ одежды для декоративных крыс «Дефиле от кутюр» никого не оставит равнодушным.

Маленьких посетителей мероприятия ждут творческие конкурсы и памятные призы.

Экспозиция декоративных крыс будет открыта для посетителей с 13.00 до 16.00, сообщили в клубе любителей декоративных крыс «МОСК».

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