Казанцам представят модный показ одежды для декоративных крыс

Казанцев приглашают поближе познакомиться с декоративными крысами. Зверьков можно будет погладить, взять на руки, и, конечно же, сделать памятный снимок.

Крысоводы расскажут о том, как правильно подобрать корм и лакомства для декоративных крыс, проведут бесплатную дегустацию-презентацию продукции санкт-петербургских производителей кормов для мелких декоративных животных.

Декоративные крысы покажут свою ловкость в различных конкурсах: «Крысы-канатоходцы», «Крысиные бега», а модный показ одежды для декоративных крыс «Дефиле от кутюр» никого не оставит равнодушным.

Маленьких посетителей мероприятия ждут творческие конкурсы и памятные призы.