Каспржак: «Артек» примет всех пострадавших в Кемерово детей

Источник: РИА "Новости"

«Мы можем менять численность детей в соответствии с потребностью региона. Понимая ситуацию, я сказал руководству Кемерово, что мы готовы принять на реабилитацию всех пострадавших детей. Пока такого запроса не поступило, потому что неизвестна численная потребность», — прокомментировал ситуацию Каспржак.

Директор лагеря отметил, что на реабилитацию могут рассчитывать не только дети, которые стали непосредственными участниками трагедии, но и те, кто потерял родственников во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Психологическая служба готова принять детей в любое время. Каспржак также добавил, что для детей не будут создавать специальных условий, а постараются занять и отвлечь их привычными для «артековцев» занятиями.

Ранее директор «Артека» выразил готовность помочь в реабилитации пострадавших после пожара в Кемерово и подписал соглашение о сотрудничестве с представителями Следкома РФ.