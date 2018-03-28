Каспржак: «Артек» примет всех пострадавших в Кемерово детей

«Мы можем менять численность детей в соответствии с потребностью региона. Понимая ситуацию, я сказал руководству Кемерово, что мы готовы принять на реабилитацию всех пострадавших детей. Пока такого запроса не поступило, потому что неизвестна численная потребность», — прокомментировал ситуацию Каспржак.
Директор лагеря отметил, что на реабилитацию могут рассчитывать не только дети, которые стали непосредственными участниками трагедии, но и те, кто потерял родственников во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Психологическая служба готова принять детей в любое время. Каспржак также добавил, что для детей не будут создавать специальных условий, а постараются занять и отвлечь их привычными для «артековцев» занятиями.
Ранее директор «Артека» выразил готовность помочь в реабилитации пострадавших после пожара в Кемерово и подписал соглашение о сотрудничестве с представителями Следкома РФ.
Пожар в четырехэтажном ТЦ в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В больницах остаются 14 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре.
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