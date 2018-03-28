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10:53 (мск), источник: Newsroom24.ru

70 домов останутся без света 28 марта в Ленинском районе

Отключение электроэнергии связано с плановыми работами.

Источник: Newsroom24.ru

Плановые отключения электроснабжения произойдут в Ленинском районе 28 марта, сообщается на сайте Управления ГО ЧС Нижнего Новгорода.

В частности, с 13:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам: улица Юпитерская, 10,12,12а, 12 б, 12 В, 12 г.

Также без света останутся дома 1 и 3 по улице Успенского и на Композиторская д. 1.

Электроснабжение отключат в дома 62 и 66 на проспекте Ленина.

Самые массовые отключения ожидаются на улице Воронихина, где без света останутся дома №№ 29−39.

Также электричества не будет по адресам: улица Застройщиков д.30−48,56,29,31,33,37,43−67.

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