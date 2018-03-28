Против паводков в Хабаровском крае направят бомбы и мины

Более 1300 военнослужащих готовы к ликвидации последствий паводков в зоне ответственности Восточного военного округа. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе Минобороны России, для борьбы с ледяными заторами на реках Дальнего Востока и Восточной Сибири запасено более 12,5 тонн взрывчатых веществ, около 4000 минометных мин, около 60 авиационных бомб.

— Для ведения воздушной разведки в районах ледовых заторов будет применяться авиация округа, в частности, визуальное наблюдение будут вести экипажи вертолетов Ми-8, Ми-8 АМТШ, самолетов Ан-26 и Су-24МР, — отмечается в сообщении минобороны России. Сильные ледовые заторы, в случае их образования, будут ликвидироваться авиацией, для этой задачи в постоянной готовности находятся экипажи вертолетов Ми-24П, самолетов Су-25 «Грач», Су-34, Су-24М2, Су-25СМ. Помимо этого, для борьбы с паводками готовы более 10 минометных групп артиллерийских подразделений округа.



Напомним, ранее практически во всех регионах Восточного военного округа прошли учения, на которых армия отработала особенности проведения взрывных работ на водоёмах. По прогнозу УГМС по Хабаровскому краю, прохождение паводка в 2018 году в регионе ожидается в пределах средних многолетних значений.



