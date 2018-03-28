Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Блогер обратил внимание на закрытые аварийные выходы в школах
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
У Анджелины Джоли новый роман
Бузова и Билан отменили выступления из-за трагедии в Кемерове
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Против паводков в Хабаровском крае направят бомбы и мины

Почти полторы тысячи военных готовы к борьбе с половодьем в Восточном военном округе.

Более 1300 военнослужащих готовы к ликвидации последствий паводков в зоне ответственности Восточного военного округа. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе Минобороны России, для борьбы с ледяными заторами на реках Дальнего Востока и Восточной Сибири запасено более 12,5 тонн взрывчатых веществ, около 4000 минометных мин, около 60 авиационных бомб.

— Для ведения воздушной разведки в районах ледовых заторов будет применяться авиация округа, в частности, визуальное наблюдение будут вести экипажи вертолетов Ми-8, Ми-8 АМТШ, самолетов Ан-26 и Су-24МР, — отмечается в сообщении минобороны России. Сильные ледовые заторы, в случае их образования, будут ликвидироваться авиацией, для этой задачи в постоянной готовности находятся экипажи вертолетов Ми-24П, самолетов Су-25 «Грач», Су-34, Су-24М2, Су-25СМ. Помимо этого, для борьбы с паводками готовы более 10 минометных групп артиллерийских подразделений округа.

Напомним, ранее практически во всех регионах Восточного военного округа прошли учения, на которых армия отработала особенности проведения взрывных работ на водоёмах. По прогнозу УГМС по Хабаровскому краю, прохождение паводка в 2018 году в регионе ожидается в пределах средних многолетних значений.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Хабаровске новая волна наводнения
Против паводков в Хабаровском крае направят бомбы и мины
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
Россиянам списали более 2 трлн рублей безнадежных долгов
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
Таможне предложили ужесточить проверку посылок из Китая
В Белоруссии объявлен траур по погибшим в Кемерово
СМИ опубликовали презентацию Британии по «делу Скрипаля»
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь