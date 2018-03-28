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12:11 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске может появиться новый сквер

Проект благоустройства заброшенного пустыря в Металлургическом районе создала южноуральская школьница.

На месте сухих кустарников должны зацвести рябины, а размытые тропинки превратиться в мощеные дорожки. Этот план реконструкции парка отметило жюри всероссийского фестиваля научных работ и депутаты Государственной Думы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По этому месту в Металлургическом районе можно историю изучать. Мало кто знает, что во времена Великой Отечественной здесь был лагерь для реперессированных. После того, как его снесли, оборудовали сквер. Эти ржавые ограждения — все, что осталось. Некогда зеленый оазис превратился в настоящую свалку.

Сквозь горы мусора каждое утро вынуждена пробираться семиклассница Лиза Рожкова. Рассказывает: дорога в школу проходит как раз через этот сквер. Ходить здесь — небезопасно. Особенно когда темно.

«Когда вторая смена возвращается домой, тоже неудобно. Единственное — от магазина выходит свет», — поясняет школьница.

В проекте — тот же сквер, только в будущем. Фонари, мощеные дорожки и зоны для отдыха детей и взрослых. Так заброшенный пустырь видит Лиза Рожкова. Облагороженную территорию называет «Сквер мечты».

«Здесь мы предлагаем сделать клумбы. Чтобы люди отдыхали, сидели на лавочках, расслаблялись, гуляли. Предлагаем посадить деревья. Они очищают», — показывает автор проекта.

Несколько деревьев, скамейки, песочницы и качели по подсчетам Лизы Рожковой обойдутся в 200 тыс. рублей. И даже если такого бюджета вряд ли хватит и на половину работ, жители Металлургического района уверены, благоустраивать сквер можно частично.

«Для тех, кто выполняет работы, она, конечно, может выйти и в другую сумму. Это ведь все детскими глазами. Но можно выбрать хотя бы освещение», — говорит учитель химии, руководитель НОУ школы № 73 Людмила Вятченникова.

Со своей работой Лиза заняла первое место во всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо». Его организаторами стали МГУ, Российский химико-технологический университет Менделеева и ряд других. В конкурсе участвовали больше тысячи школьников со всей страны. В их числе — две челябинки: Лиза Рожкова и восьмиклассница Мария Уфимцева. Она исследовала влияние противогололедных реагентов на почву.

«Это два очень важных для Челябинской области вопроса. И, конечно, мы их будем поддерживать», — подчеркивает депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

С просьбой помочь в реконструкции сквера школьница обратилась к депутату Государственной Думы Владимиру Бурматову. Он идеи семиклассницы поддержал и пообещал найти средства для финансирования.

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