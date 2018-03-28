Исследователи обнаружили самую длинную пещеру в Азии

Пещера Shuanghe, расположенная в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, была сформирована 100 миллионов лет назад.

Раньше считалось, что длина этой пещеры составляет 200 километров, но исследователи обнаружили еще 38 километров лабиринта, сообщает китайский сайт Global Times.

Таким образом, Shuanghe оказалась на 16 км длиннее пещеры Клируотер в Малайзии, которая до недавнего времени являлась самой длинной в Азии.

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Новое исследование было проведено командой из 13 экспертов со всего мира. Всего внутри пещеры обнаружили 143 «зала», среди которых 56 взаимосвязаны. Также были найдены пять подземных рек и 118 притоков.

По данным ученых, эта пещера образовалась около 100 миллионов лет назад во время мелового периода. Исследователи заявили, что также обнаружили под землей бесценные окаменелости вымерших видов животных.

Пещера Shuanghe, также известная как Пещера двух рек, открыта в 1987 году и с тех пор была неоднократно исследована группами ученых. В 2004 году власти Китая официально закрепили за ней статус национального геологического парка.

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