Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Жан-Клод Ван Дамм показал, как выглядела его семья 20 лет назад
На небоскребе в Лондоне установили антисуицидальные статуи
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Неузнаваемая Кристина Агилера снялась для глянца
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Sony назвал победителей World Photography Awards
12:26 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Исследователи обнаружили самую длинную пещеру в Азии

Ее длина составляет 238 километров.

Пещера Shuanghe, расположенная в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, была сформирована 100 миллионов лет назад.

Раньше считалось, что длина этой пещеры составляет 200 километров, но исследователи обнаружили еще 38 километров лабиринта, сообщает китайский сайт Global Times.

Таким образом, Shuanghe оказалась на 16 км длиннее пещеры Клируотер в Малайзии, которая до недавнего времени являлась самой длинной в Азии.
Читайте также
В Мексике обнаружили крупнейшую в мире затопленную пещеру

Новое исследование было проведено командой из 13 экспертов со всего мира. Всего внутри пещеры обнаружили 143 «зала», среди которых 56 взаимосвязаны. Также были найдены пять подземных рек и 118 притоков.

По данным ученых, эта пещера образовалась около 100 миллионов лет назад во время мелового периода. Исследователи заявили, что также обнаружили под землей бесценные окаменелости вымерших видов животных.

Пещера Shuanghe, также известная как Пещера двух рек, открыта в 1987 году и с тех пор была неоднократно исследована группами ученых. В 2004 году власти Китая официально закрепили за ней статус национального геологического парка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя Shuanghe и массивная, она чуть больше одной трети от размера самой длинной известной в мире пещеры Мамонт, расположенной в штате Кентукки в США, которая имеет длину 643 километра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
Источник: вице-губернатор Кемеровской области снят с должности
В Госдепе назвали Россию «чудовищем из морских глубин»
Россиянам списали более 2 трлн рублей безнадежных долгов
В МЧС рассказали, как спастись при пожаре в ТЦ
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
СМИ: в ТЦ не проводили проверки из-за «надзорных каникул»
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь