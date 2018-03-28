29 марта в ряде домов Авиастроительного и Советского районов отключат электричество

С 9.00 до 17.00 света не будет в частном секторе Авиастроительного района в домах по улицам Верхоянская, Песочная и Пихтовая.

С 9.00 до 18.00 электричество будет отключено в Советском районе по адресам: дома №№ 24, 26 и 28 по ул. Академика Глушко; дома №№ 1, 3 и 7 по ул. Д. Файзи; дома №№ 29, 30, и 32 по ул. Х. Бигичева. В это же время света не будет в частном секторе поселка Новая Сосновка по улицам 1-я Таежная, Вишневая, Компрессорщиков, Лесная, Машиностроителей, Сливовая, Спортивная и Яблоневая.