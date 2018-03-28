Руководство облздрава разберется в причинах «итальянской забастовки» воронежской скорой
Руководство регионального департамента здравоохранения выяснит причины «забастовок» работников воронежской скорой помощи, которые отказываются выезжать на вызовы, ссылаясь на неукомплектованность медицинских бригад и организацию работы медиков, противоречащую установленным Минздравом нормам. Главный врач области Александр Щукин пообещал, что «обе стороны конфликта будут услышаны».
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