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12:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

Руководство облздрава разберется в причинах «итальянской забастовки» воронежской скорой

Руководство регионального департамента здравоохранения выяснит причины «забастовок» работников воронежской скорой помощи, которые отказываются выезжать на вызовы, ссылаясь на неукомплектованность медицинских бригад и организацию работы медиков, противоречащую установленным Минздравом нормам. Главный врач области Александр Щукин пообещал, что «обе стороны конфликта будут услышаны».

Источник: Reuters

Сотрудники воронежской «скорой» фактически начали кампанию «итальянской забастовки» в конце февраля, сообщили 23 марта в профсоюзе «Действие». В каждую смену от 8 до 12 сотрудников скорой помощи Воронежской области отказываются работать по одному и выезжать на вызов в бригаде, не укомплектованной вторым медработником, поскольку это противоречит нормам приказа Минздрава России № 388н, рассказали в профсоюзе.

Законодательно забастовка работников служб скорой помощи в России запрещена, однако, как отмечают в профсоюзе «Действие», в данном случае в юридическом смысле забастовки в Воронеже нет. Медики просто отказались работать с нарушением федеральных норм и перешли на работу по инструкции — с соблюдением установленных стандартов и правил, пояснили в профсоюзе.

— Речь идет о том, что работники отказываются работать с нарушением законодательства и вина за невыезд неукомплектованной бригады лежит на администрации станции. В целом же скорая помощь населению города оказывается в штатном режиме силами укомплектованных бригад, — подчеркивают врачи.

При этом в профсоюзе рассказали, что 23 марта руководство службы под угрозой выговора потребовало от одного из «отказников» подписать заявление об увольнение и угрожая выговором.

— В связи с коллективным публичным обращением сотрудников БУЗ ВО «ВССМП» департамент здравоохранения Воронежской области начал проверку изложенной информации. Комиссия в составе специалистов департамента, территориального фонда обязательного медицинского страхования и профсоюза приступила к анализу документов. Наряду с имеющимися будут изучаться материалы, представленные инициативной группой, — рассказали в департаменте.

Так же там сообщили, что руководство облздрава встретится с коллективом скорой, чтобы «дать сторонам высказаться в формате конструктивного диалога и выработать решение».

— Мы действуем в интересах всего населения, — отметил Александр Щукин. — Сейчас главное обеспечить стабильную работу службы скорой помощи. Это особенно важно в условиях роста заболеваемости ОРВИ. Обе стороны будут услышаны. Необходимые меры будут приняты. Мы будем информировать общественность о ходе работы комиссии.

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