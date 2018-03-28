В Воронеже за день от наледи и снега очистят крыши 117 домов

Источник: РИА "Воронеж"

Крыши уберут во всех районах города. Больше всего крыш очистят в Центральном районе — под уборку попадут кровли 52 зданий. От снега и наледи очистят кровли 14 домов в Коминтерновском районе, семи — в Левобережном, 20 — в Советском, 23 — в Ленинском, одного — в Железнодорожном. Перечень объектов можно посмотреть здесь.

Сообщить о некачественной уборке снега в Воронеже можно по телефонам горячей линии: 228 32 76, 228 30 27. Обратиться можно и в городские управы по телефонам: 223 04 86 (Железнодорожный район), 261 10 68 (Коминтерновский район), 249 09 71 (Левобережный район), 206 91 52 (Ленинский район), 263 16 73 (Советский район), 259 76 63 (Центральный район).

Контекст

Воронежцы стали чаще жаловаться на плохую работу управляющих компаний по очистке крыш в марте-2018. По данным главы городского управления ЖКХ Сергея Петрина, очистка кровель зимой была налажена, но за праздничные мартовские выходные выпало много снега, и ситуация стала «авральной».