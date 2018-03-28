Автобусный маршрут № 62 будет исключён из пересадочной системы
С 1 апреля автобусный маршрут № 62 «Ипподром — микрорайон Крохалева» будет исключён из системы бесплатных пересадок МУП «Пермгорэлектротранс».
С 1 апреля автобусный маршрут № 62 «Ипподром — микрорайон Крохалева» будет исключён из системы бесплатных пересадок МУП «Пермгорэлектротранс».
Это связано с тем, что к обслуживанию маршрута приступит другой перевозчик, объясняют в
Таким образом, в течение 40 минут бесплатные пересадки возможны как между одним видом транспорта — с трамвая на трамвай, с троллейбуса на троллейбус, так и между двумя — с трамвая на троллейбус или с троллейбуса на трамвай. Другие автобусные маршруты в систему пересадок также не включаются.
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