Автобусный маршрут № 62 будет исключён из пересадочной системы

Это связано с тем, что к обслуживанию маршрута приступит другой перевозчик, объясняют в пресс-службе мэрии Перми. При этом система бесплатных пересадок сохранится на всех маршрутах электротранспорта.

Таким образом, в течение 40 минут бесплатные пересадки возможны как между одним видом транспорта — с трамвая на трамвай, с троллейбуса на троллейбус, так и между двумя — с трамвая на троллейбус или с троллейбуса на трамвай. Другие автобусные маршруты в систему пересадок также не включаются.