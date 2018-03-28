На Южном Урале появилась вторая экологическая лаборатория
Новая передвижная экологическая лаборатория приступила к мониторингу воздуха в Челябинской области.
Новая передвижная экологическая лаборатория приступила к мониторингу воздуха в Челябинской области.
В распоряжении минэкологии региона появилась вторая передвижная лаборатория, которая займется контролем за качеством воздуха, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
На приобретение мобильной лаборатории потрачено 19,5 млн рублей из областного бюджета. Первый такой автомобиль появился в регионе в 2013 году. В январе этого года лаборатория получила аккредитацию.
«Ежедневно, включая праздничные и выходные дни, лаборатория выезжает по определенным маршрутам и производит отборы проб воздуха. Новая мобильная лаборатория будет работать в таком же режиме, выезжая на замеры как по графику, так и по обращениям горожан. Приобретение второй передвижной лаборатории позволит расширить охват наблюдениями за качеством воздуха в Челябинской области. Особое внимание планируется уделить мониторингу в ранние утренние и поздние вечерние часы, в эти периоды горожане наиболее часто обращаются с жалобами на качество воздуха», — пояснила и.о.министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.
Добавим, что Госдума сейчас рассматривает законопроект, инициированный главой региона об изменении системы нормирования вредных выбросов. Власти рассчитывают, что эти меры позволят снизить вред от деятельности производств в области.
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