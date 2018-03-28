На Южном Урале появилась вторая экологическая лаборатория

В распоряжении минэкологии региона появилась вторая передвижная лаборатория, которая займется контролем за качеством воздуха, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Спецмашина оснащена газоаналитическим оборудованием, которое позволит проводить исследования на наличие в атмосфере 36 вредных веществ. В том числе оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, аммиака, формальдегида и других.

На приобретение мобильной лаборатории потрачено 19,5 млн рублей из областного бюджета. Первый такой автомобиль появился в регионе в 2013 году. В январе этого года лаборатория получила аккредитацию.

«Ежедневно, включая праздничные и выходные дни, лаборатория выезжает по определенным маршрутам и производит отборы проб воздуха. Новая мобильная лаборатория будет работать в таком же режиме, выезжая на замеры как по графику, так и по обращениям горожан. Приобретение второй передвижной лаборатории позволит расширить охват наблюдениями за качеством воздуха в Челябинской области. Особое внимание планируется уделить мониторингу в ранние утренние и поздние вечерние часы, в эти периоды горожане наиболее часто обращаются с жалобами на качество воздуха», — пояснила и.о.министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.