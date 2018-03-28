В Башкирии проведут распиловку и чернение льда на затороопасных участках малых рек

В итоге паводок предполагается на 50 см — 2,5 м ниже средних значений, рассказала начальник Гидрометцентра Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ Анна Козаева. Об ожидаемых сроках ледохода и уровнях весенних вод в Уфе ИА «Башинформ» сообщал ранее.

Некоторое беспокойство гидрологов вызывают малые степные и горные реки — из-за большого количества льда (некоторые промерзли до основания). На них максимальный уровень воды образуется уже на второй-третий день после вскрытия, поэтому возможны заторы в местах крутых поворотов и сужений русла.

«Эти восемь участков на семи реках давно известны по опыту, — сообщил начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов. — В случае необходимости будут проведены подрывы, также запланирована распиловка и чернение льда золой и торфом, что должно способствовать скорейшему таянию льда и облегчить прохождение ледохода».

Ведомство традиционно заключает договора с взрывными бригадами войсковой части в Алкино и горно-обогатительного комбината — всего 41 специалист и 14 единиц техники.