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12:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии проведут распиловку и чернение льда на затороопасных участках малых рек

УФА, 28 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Совокупность параметров минувшей зимы дала гидрологам основание ожидать спокойного прохождения весеннего половодья. Прежде всего, это запасы воды в снеге ниже нормы, и уровень тепла в апреле, который прогнозируется без резкого повышения температуры.

В итоге паводок предполагается на 50 см — 2,5 м ниже средних значений, рассказала начальник Гидрометцентра Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ Анна Козаева. Об ожидаемых сроках ледохода и уровнях весенних вод в Уфе ИА «Башинформ» сообщал ранее.

Некоторое беспокойство гидрологов вызывают малые степные и горные реки — из-за большого количества льда (некоторые промерзли до основания). На них максимальный уровень воды образуется уже на второй-третий день после вскрытия, поэтому возможны заторы в местах крутых поворотов и сужений русла.

«Эти восемь участков на семи реках давно известны по опыту, — сообщил начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов. — В случае необходимости будут проведены подрывы, также запланирована распиловка и чернение льда золой и торфом, что должно способствовать скорейшему таянию льда и облегчить прохождение ледохода».

Ведомство традиционно заключает договора с взрывными бригадами войсковой части в Алкино и горно-обогатительного комбината — всего 41 специалист и 14 единиц техники.

Участки, где возможны заторы льда и разлив воды: река Белая у Старосубхангулово и Старомунасипово, река Инзер возле поселков Асссы и Азово, река Авзян у Нижнего Авзяна, Большой Инзер возле Усмангали, Чермасан у Новоюмраново, река Уфа возле деревни Верхний Суян.

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