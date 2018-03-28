В Острогожске реконструируют городской парк имени Василия Кубанева
На работы выделили около 12 млн рублей.
На работы выделили около 12 млн рублей.
В Острогожске реконструируют городской парк имени Василия Кубанева. На работы выделили 11,8 млн рублей, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава горадминистрации Александр Колесников в среду, 28 марта.
Работы начнутся весной. В парке вырубят старые и аварийные деревья, высадят саженцы лип, проложат водопровод, сделают освещение. Также заменят скамейки и урны, установят несколько игровых площадок. Появятся новые пешеходные дорожки, приспособленные для инвалидов.
— В проекте предусмотрена входная группа с колоннами. Установим информационный стенд об истории парка и биографии
Парк благоустроят в рамках проекта «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения из городского бюджета». Завершить реконструкцию планируют к ноябрю 2018 года.
Из федерального бюджета на работы выделили более 7,8 млн рублей. Остальную сумму — из областного и городского бюджетов.
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