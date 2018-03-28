В Острогожске реконструируют городской парк имени Василия Кубанева. На работы выделили 11,8 млн рублей, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» глава горадминистрации Александр Колесников в среду, 28 марта.

Работы начнутся весной. В парке вырубят старые и аварийные деревья, высадят саженцы лип, проложат водопровод, сделают освещение. Также заменят скамейки и урны, установят несколько игровых площадок. Появятся новые пешеходные дорожки, приспособленные для инвалидов.

— В проекте предусмотрена входная группа с колоннами. Установим информационный стенд об истории парка и биографии земляка-поэта Василия Кубанева. На месте старого аварийного фонтана сделаем клумбу. Реконструкция фонтана требует более трех млн рублей, которых пока в городском бюджете нет, — отметил Александр Колесников.

Парк благоустроят в рамках проекта «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения из городского бюджета». Завершить реконструкцию планируют к ноябрю 2018 года.