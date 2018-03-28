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14:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

Завершён завоз топлива по зимникам в Катангский район

Завершён завоз топлива для нужд Катангского района по зимнему пути. Об этом сообщили 28 марта 2018 года в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, передаёт пресс-служба регионального правительства.

Всего по дорогам, которые действуют только зимой, с декабря 2017 года по конец март 2018 года перевезено в район 3,2 тыс. тонн нефтепродуктов для дизельных электростанций и 1,2 тыс. тонн сырой нефти для теплоисточников, отапливающих объекты социальной сферы. Кроме того, в необходимом объеме завезен бензин для нужд муниципальных учреждений.

Доставка топлива велась в плановом режиме, на данные цели выделено около 200 млн рублей из бюджета Иркутской области. Следующий завоз будет летом, когда откроется навигация.

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