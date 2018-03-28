В Кемерове пройдет благотворительный концерт памяти погибших при пожаре (0+)
Коллективы Государственной филармонии Кузбасса почтут светлую память жертв пожара музыкой.
Коллективы Государственной филармонии Кузбасса почтут светлую память жертв пожара музыкой.
В Кемерове состоится благотворительный концерт памяти жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».
Мероприятие запланировано на пятницу, 30 марта, 18:30 часов. Губернаторский симфонический оркестр исполнит «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Также в концерте примут участие Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижёр — Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина; дирижёр — Михаил Казанин; солисты), Губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер — профессор Тао Линь; дирижёр — Вячеслав Прасолов (г. Новосибирск)), музыковед — кандидат культурологии Ольга Гусева.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.