Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
44-летнюю женщину осудили за желание кормить ребенка грудью
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
У Анджелины Джоли новый роман
Бузова и Билан отменили выступления из-за трагедии в Кемерове
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
10Скончался Сергей Мавроди
12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове пройдет благотворительный концерт памяти погибших при пожаре (0+)

Коллективы Государственной филармонии Кузбасса почтут светлую память жертв пожара музыкой.

В Кемерове состоится благотворительный концерт памяти жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

Мероприятие запланировано на пятницу, 30 марта, 18:30 часов. Губернаторский симфонический оркестр исполнит «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Также в концерте примут участие Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижёр — Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина; дирижёр — Михаил Казанин; солисты), Губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер — профессор Тао Линь; дирижёр — Вячеслав Прасолов (г. Новосибирск)), музыковед — кандидат культурологии Ольга Гусева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Счастье в горах. Как алтайская семья живет на животноводческой стоянке
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
Источник: вице-губернатор Кемеровской области снят с должности
В Госдепе назвали Россию «чудовищем из морских глубин»
Россиянам списали более 2 трлн рублей безнадежных долгов
В МЧС рассказали, как спастись при пожаре в ТЦ
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
СМИ: в ТЦ не проводили проверки из-за «надзорных каникул»
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь