В Кемерове пройдет благотворительный концерт памяти погибших при пожаре (0+)

В Кемерове состоится благотворительный концерт памяти жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

Мероприятие запланировано на пятницу, 30 марта, 18:30 часов. Губернаторский симфонический оркестр исполнит «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Также в концерте примут участие Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижёр — Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина; дирижёр — Михаил Казанин; солисты), Губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер — профессор Тао Линь; дирижёр — Вячеслав Прасолов (г. Новосибирск)), музыковед — кандидат культурологии Ольга Гусева.