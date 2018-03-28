Житель Башкирии попросил Президента России обеспечить его сына жизненно важными лекарствами

Помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Соловьев провел прием граждан в Нижнем Новгороде, в ходе которого рассмотрено обращение жителя Башкортостана. В приеме приняли участие главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин и министр здравоохранения региона Анвар Бакиев.
Руководитель регионального Минздрава доложил помощнику полпреда, что в 2017 году заявителем получены рекомендованные лекарства, в числе которых значился указанный медицинский препарат. В настоящее время завершаются мероприятия по закупке лекарственного средства «Соматропин», которым в начале апреля текущего года обеспечат молодого пациента в необходимом объеме.
По итогам приема помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО дал поручение Михаилу Закомалдину взять на контроль реализацию региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления принятых решений с представлением докладов о проделанной работе.
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