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12:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии попросил Президента России обеспечить его сына жизненно важными лекарствами

УФА, 28 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Житель Уфы обратился в приемную Главы государства с просьбой об оказании содействия в обеспечении его сына жизненно важным лекарственным препаратом «Соматропин».

Помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Соловьев провел прием граждан в Нижнем Новгороде, в ходе которого рассмотрено обращение жителя Башкортостана. В приеме приняли участие главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин и министр здравоохранения региона Анвар Бакиев.

Руководитель регионального Минздрава доложил помощнику полпреда, что в 2017 году заявителем получены рекомендованные лекарства, в числе которых значился указанный медицинский препарат. В настоящее время завершаются мероприятия по закупке лекарственного средства «Соматропин», которым в начале апреля текущего года обеспечат молодого пациента в необходимом объеме.

По итогам приема помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО дал поручение Михаилу Закомалдину взять на контроль реализацию региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления принятых решений с представлением докладов о проделанной работе.

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