Житель Башкирии попросил Президента России обеспечить его сына жизненно важными лекарствами

Помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Соловьев провел прием граждан в Нижнем Новгороде, в ходе которого рассмотрено обращение жителя Башкортостана. В приеме приняли участие главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин и министр здравоохранения региона Анвар Бакиев.

Руководитель регионального Минздрава доложил помощнику полпреда, что в 2017 году заявителем получены рекомендованные лекарства, в числе которых значился указанный медицинский препарат. В настоящее время завершаются мероприятия по закупке лекарственного средства «Соматропин», которым в начале апреля текущего года обеспечат молодого пациента в необходимом объеме.