В Самаре скончался первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Валентин Романов
Он ушел из жизни в среду, 28 марта.
Он ушел из жизни в среду, 28 марта.
В среду, 28 марта, в Самаре на 81 году жизни скончался член Президиума КПРФ, первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Валентин Романов.
Прощание с Валентином Степановичем пройдет 30 марта в 13:00 в музее Алабина в Самаре. Похоронят Валентина Романова на кладбище «Лесное» в Новокуйбышевске в 14:00. Об этом сообщил в твиттере глава Новокуйбышевска Сергей Макаров.
Родился Валентин Романов 29 октября 1937 года в Новгородской области. Пост первого секретаря Куйбышевского обкома КПСС он занимал с октября 1990 года по август 1991 года. С апреля 1997 года был членом Президиума ЦК КПРФ. С 2004 года возглавлял Кадровую комиссию при Президиуме ЦК КПРФ, а в 2008 году ушел с поста первого секретаря Самарского обкома КПРФ.
У Валентина Степановича два ордена Трудового Красного Знамени, Почетная грамота Президента РФ
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