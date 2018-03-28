«Оскорбляющий» Cosmopolitan уберут с глаз американцев

Сеть американских магазинов Walmart уберет с касс журнал Cosmopolitan из-за неуважения к женщинам. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на пресс-релиз Национального центра по вопросам сексуальной эксплуатации (NCOSE).

Сотрудники центра уже не первый год борются с распространением Cosmopolitan на кассах гипермаркетов. По их мнению, издание является порнографическим и оскорбляющим женщин. Представитель некоммерческой организации Хейли Халверсон (Haley Halverson) заявила, что покупателям больше не придется наблюдать «часто непристойные и унизительные материалы» во время шопинга.

Сотрудники крупной розничной сети заявили, что уберут журналы с полок над ленточными конвейерами в пяти тысячах магазинов по всей стране, однако глянцевое издание можно будет найти в изолированных журнальных стойках.

«Как происходит со всеми продуктами в нашем магазине, мы продолжаем оценивать наш ассортимент и вносить изменения. Walmart продолжит предлагать Cosmopolitan клиентам, которые хотят приобрести журнал, но журнал больше не будет находиться в проходах между кассами», — рассказала представитель розничной сети Мегган Кринг (Meggan Kring). Она добавила, что руководители компании, прежде всего думали о деловой стороне вопроса, однако они также прислушались к представителям NCOSE.