В Красноярском крае ожидается мощная волна паводков

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RoeGZ-6isq4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Краевые спасатели вовсю готовятся к мощным наводнениям. Дома, дачи, дворы и огороды могут оказаться под водой из-за скорого схода талых вод. Чтобы не допустить стихийных бедствий, сотрудники МЧС уже сейчас обсуждают готовность к предстоящему сезону.

«Многие меры принимались, особенно в прошлом году, после чрезвычайных ситуаций в мае 2017 года. Важно сегодня проконтролировать, насколько они действенны, что необходимо нашим муниципалитетам для того, чтобы предотвратить страшные трагедии» Анатолий Самков председатель комитета безопасности и защите прав граждан ЗС

Первая волна паводков ожидается в начале апреля — период активного таяния снега и вскрытия малых рек. Вторая волна пройдет с 20 апреля по 10 июня, когда снег сходит в горных районах Саян. Специалисты уже начали чистить русла рек от мусора и пилить лед. Уровень воды в водоемах измеряется ежедневно.

В режиме готовности находится группировка сил более 17 тысяч спасателей и 4,5 тысячи единиц техники.

«Дополнительные меры — это, прежде всего, финансирование, решение ряда проблем. Все это будет обсуждаться уже на уровне губернатора Красноярского края и на уровне президиума правительства», — прокомментировал и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский.