В Красноярском крае ожидается мощная волна паводков
Специалисты готовятся к предстоящему сезону.
Специалисты готовятся к предстоящему сезону.
Краевые спасатели вовсю готовятся к мощным наводнениям. Дома, дачи, дворы и огороды могут оказаться под водой
«Многие меры принимались, особенно в прошлом году, после чрезвычайных ситуаций в мае 2017 года. Важно сегодня проконтролировать, насколько они действенны, что необходимо нашим муниципалитетам для того, чтобы предотвратить страшные трагедии»
Первая волна паводков ожидается в начале апреля — период активного таяния снега и вскрытия малых рек. Вторая волна пройдет с 20 апреля по 10 июня, когда снег сходит в горных районах Саян. Специалисты уже начали чистить русла рек от мусора и пилить лед. Уровень воды в водоемах измеряется ежедневно.
В режиме готовности находится группировка сил более 17 тысяч спасателей и 4,5 тысячи единиц техники.
«Дополнительные меры — это, прежде всего, финансирование, решение ряда проблем. Все это будет обсуждаться уже на уровне губернатора Красноярского края и на уровне президиума правительства», — прокомментировал и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский.
Напомним, сейчас спасатели из Красноярского края активно помогают жителям Алтая. Они эвакуируют местных жителей, оказавшихся в зоне подтопления.
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