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17:12 (мск), источник: КрымPress

«Артек» готов принять на реабилитацию всех пострадавших детей из Кемерово

Ранее мы сообщали о готовности МДЦ «Артек» принять на реабилитацию группу пострадавших детей из Кемерово.

Сегодня эти намерения подтвердил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор Международного детского центра Алексей Каспржак.

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Однако, по его словам, пока количество нуждающихся в помощи неизвестно. Мы можем менять численность детей в соответствии с потребностью региона. Понимая ситуацию, я сказал руководству Кемерово, что мы готовы принять на реабилитацию всех пострадавших детей. Пока такого запроса не поступило, потому что неизвестна численная потребность, — рассказал директор «Артека». Он подчеркнул, что на реабилитацию могут рассчитывать не только дети, которые стали непосредственными участниками трагедии, но и те, кто потерял родственников во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Каспржак также добавил, что для детей не будут создавать специальных условий, а постараются занять и отвлечь их привычными для «артековцев» занятиями.

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