«Артек» готов принять на реабилитацию всех пострадавших детей из Кемерово

Однако, по его словам, пока количество нуждающихся в помощи неизвестно. Мы можем менять численность детей в соответствии с потребностью региона. Понимая ситуацию, я сказал руководству Кемерово, что мы готовы принять на реабилитацию всех пострадавших детей. Пока такого запроса не поступило, потому что неизвестна численная потребность, — рассказал директор «Артека». Он подчеркнул, что на реабилитацию могут рассчитывать не только дети, которые стали непосредственными участниками трагедии, но и те, кто потерял родственников во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».