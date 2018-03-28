Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гай Германика запустит с Корчевниковым проект для канала «Спас»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
44-летнюю женщину осудили за желание кормить ребенка грудью
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
В Германии раскрыли истинные цели «дела Скрипаля» против РФ
Охранник ТЦ объяснил, зачем выключил сигнализацию
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
13:41 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокцы почтили память погибших в Кемерово

Фоторепортаж РИА VladNews.

5
фотографий

Жители Владивостока 28 марта собрались на центральной площади, чтобы почтить память погибших в страшном пожаре в Кемерово, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Владивостокцы разных возрастов подходили к стихийному мемориалу, созданному около стелы «Город воинской славы» и памятника «Борцам за власть Советов», и молча клали цветы и игрушки.

В память о погибших жители краевой столицы также запустили в небо белые шары, автомобилисты в этот момент нажали на клаксон, чтобы приморская столица «зазвенела».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Мэр Владивостока поставил задачу ГИБДД сократить время оформления ДТП ...
За сутки во Владивостоке произошло более 50 аварий ...
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
Источник: вице-губернатор Кемеровской области снят с должности
Умер сын создателя АК-47 конструктор Виктор Калашников
Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Преподаватель узнал, почему студентам тяжело дается математика
В Госдепе назвали Россию «чудовищем из морских глубин»
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь