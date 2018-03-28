Владивостокцы почтили память погибших в Кемерово
Фоторепортаж РИА VladNews.
Фоторепортаж РИА VladNews.
Жители Владивостока 28 марта собрались на центральной площади, чтобы почтить память погибших в страшном пожаре в Кемерово, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Владивостокцы разных возрастов подходили к стихийному мемориалу, созданному около стелы «Город воинской славы» и памятника «Борцам за власть Советов», и молча клали цветы и игрушки.
В память о погибших жители краевой столицы также запустили в небо белые шары, автомобилисты в этот момент нажали на клаксон, чтобы приморская столица «зазвенела».
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