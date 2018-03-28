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13:41 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

ЧМ-2018. Комиссия FIFA оценила стадион «Екатеринбург Арена»

Что ждёт Центральный стадион после чемпионата мира.

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе в столице Урала побывали представители Международной федерации футбола. Комиссия проверила готовность Екатеринбурга и Свердловской области к встрече гостей и участников ЧМ-2018. Но эта проверка — не последняя.

Приняли первой.

К этому событию готовились долго. 20 марта 2018 года столица Урала стала первым городом из принимающих у себя матчи чемпионата мира по футболу, который с финальной проверкой посетила комиссия FIFA. Объектом пристального внимания инспекции стал стадион «Екатеринбург Арена», где пройдут игры мундиаля.

«Это наша первая остановка в последней части нашего тура по стадионам и последняя возможность собраться большой инспекционной группой и пройтись по всем аспектам работы стадиона, по всем аспектам приёма игр, — заявил директор по проведению спортивных соревнований FIFA Колин Смит. — Мы очень рады его готовности и с нетерпением ждём тестовых матчей, в ходе которых сможем увидеть действие “Екатеринбург Арены” как целой системы».

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Международная федерация футбола также осталась довольна тем, как продаются билеты на все игры мундиаля, в том числе и на матчи в Екатеринбурге. Так, в день открытия продаж в порядке живой очереди за одни сутки ушло почти 350 тысяч билетов.

Будет жарко.

Готовность столицы Урала к приёму гостей и участников мундиаля воодушевила и генерального директора АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексея Сорокина. «И транспортная, и гостиничная инфраструктуры находятся в прекрасном состоянии и соответствуют требованиям FIFA, — считает чиновник. — В Екатеринбурге пройдут невероятно интересные матчи, приедут очень яркие команды. Здесь будет по-футбольному жарко».

Конечно, одобрение комиссии FIFA — это не последняя проверка, которую предстоит пройти стадиону «Екатеринбург Арена». Сегодня спортивный объект готовится к проведению тестовых матчей, первый из которых запланирован на 1 апреля (это будет воскресенье). Во время этих игр будет изучаться готовность всех структур.

«Первый тестовый матч пройдёт без церемонии открытия стадиона после реконструкции, — объяснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Нужно будет отладить все системы, чтобы болельщикам и спортсменам было удобно. Но уже 15 апреля, перед началом второго тестового матча, между “Уралом” и “Спартаком” состоится небольшое действо, какое именно — пока секрет. Мы, как принимающая сторона, сделаем всё, чтобы гостям, болельщикам и игрокам у нас понравилось».

Глава региона также рассказал, что после завершения ЧМ-2018 «Екатеринбург Арена» будет использоваться по своему назначению — как спортивный объект. Здесь будут проводиться матчи чемпионата России по футболу, другие спортивные соревнования, в том числе — детские, а также самые различные массовые мероприятия и акции. Параллельно областные и городские власти уже прорабатывают концепцию использования прилегающей к нему территории.

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