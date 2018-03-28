Первый волчий приют в Подмосковье, где можно взять волка под опеку

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Приют был открыт год назад кинологом Светланой Топинской и ветеринаром Анастасией Тиханкиной, которые до этого несколько лет занимались помощью волкам на волонтерской основе.

Как объясняют Светлана и Анастасия, название приюта связано со славянской мифологией. По старославянскому календарю, чертог Волка — это особый период с 20 февраля до 22 марта. Рожденные в это время, как люди, так и животные, обладают цепким умом и бесстрашием.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Источник: Николай Корешков / РИАМО

По их словам, обитатели приюта — это, как правило, бывшие жертвы браконьеров или неумелых разводчиков. Есть среди них и настоящие кинозвезды, которые приехали с зообазы Госфильмфонда.

На данный момент в приюте содержится шесть волков: белый полярно-тундровый Север, волк Велес родом из Дагестана, сибирская лесная волчица Мира и серая Рада, лесные серые волки Хорт и Алтай.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Попав в приют, животные должны пройти адаптацию. Сначала волк содержится один в карантинном вольере на протяжении 10 дней, получает необходимую медицинскую помощь и комплекс прививок, знакомится со своей новой стаей.

На содержании у Светланы и Анастасии также находится лесной серый волк Леон, для которого организован сбор средств в связи с травмой позвоночника, уже собраны деньги на покупку инвалидной собачьей коляски, которую специально адаптировали под габариты лесного зверя. Чтобы Леон смог жить полноценной жизнью наравне с другими волками, ему необходим отдельный вольер с пандусами для передвижения и инфракрасными панелями для поддержания нужной температуры.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Источник: Николай Корешков / РИАМО

В отдельном вольере живет лисенок, которого выходили работники приюта, и три лисицы, выкупленные со зверофермы, где их выращивали на мех. В отличие от волков, в неволе эти зверьки легко приручаются и становятся послушными и ласковыми, как домашние питомцы.

На участке площадью 20 соток установлено 7 вольеров, огражденных высоким железным забором. Организаторы тщательно следят за соблюдением условий безопасности самих животных и жителей ближайших деревень. Каждый день в приюте находится кто-то из сотрудников — он следит за порядком, играет с животными, чистит вольеры.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Источник: Николай Корешков / РИАМО

В этом помогает электропастух — специальная лента с небольшим уровнем напряжения, которая протягивается вдоль сеток вольеров. Благодаря этому волки не грызут забор, пытаясь вскрыть его, как консервную банку, рассказывают в приюте.

Волчий вольер должен быть вместительным и находиться на холмистой местности, где растут деревья и есть источник воды. Вдоль ограждений вольера насыпают известковый щебень, а на землю — опилки, которые впитывают влагу и нейтрализуют запахи.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Источник: Николай Корешков / РИАМО

В вольерах под соснами волки выкапывают небольшие ямки-лежки для сна, которые работники приюта выстилают сеном. Также сосны являются источником хвойной живицы, которая полезна для зубов. Чтобы обитатели «Чертога» могли охладиться в летний период для них набирают целую ванну прохладной воды из колодца.

В рационе у волков в основном — разнообразное мясо. В холодное время года средняя порция для здорового животного составляет от 1,5 до 2 килограмм курицы, говядины, баранины или свинины.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Кормят зверей примерно раз в три дня, а в диких условиях они могут до двух недель прожить без еды. В числе любимых блюд обитателей приюта также яйца, тыква, яблоки, брусника, грибы-лисички, арбузы и бананы — источник витаминов.

Волки — очень веселые и активные, они любят бегать за резиновыми мячами и возиться в снегу, рассказывает Анастасия. Игры с непрозрачными предметами вырабатывают у волков способность предвидеть разные ситуации во время охоты и тренируют мышление.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Источник: Николай Корешков / РИАМО

А чтобы волки могли исследовать окружающую среду, иногда их выводят на одиночную прогулку по окрестным лесам. Для этого простой поводок не подходит, чтобы удержать взрослых волков, используются цепи и специальные стальные тросы.

Волки моногамны, они находят себе пару один раз и навсегда, образуя крепкую семью. В дикой природе у волков в феврале наступает период гона, который длится до конца марта, а в начале лета рождаются маленькие волчата.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Однако в приюте на период гона самок и самцов разделяют, так как средств на строительство новых вольеров не хватает. Правда, однажды у волков в приюте появилось потомство, потом волчат отдали.

Сейчас все волки живут в приюте на постоянной основе. Чтобы выпустить в дикую природу волка, который долгое время жил в неволе, есть специальная подготовительная методика, рассказывает Анастасия. Какое-то время маленькие волчата должны расти со взрослыми особями, которые обучат их охоте на грызунов и мелких птиц, а затем и травле более крупной дичи.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Источник: Николай Корешков / РИАМО

По словам Анастасии, волк может напасть только в случае сильного голода или неправильного поведения человека. Этих зверей категорически нельзя загонять в угол, наклоняться над ними и делать резкие движения. Как и у домашней собаки, настроение волка можно определить по движению тела и мимике: оскал и уши, расставленные в стороны параллельно земле, означают напряжение и агрессию, а уши, опущенные назад — страх.

Создательницы приюта также поддерживают различные благотворительные акции и собирают подписи под петициями за запрет отстрела волков, а в соцсетях освещают программу по защите этих животных в Швеции, Норвегии и Финляндии.

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Источник: Николай Корешков / РИАМО

У Анастасии и Светланы много планов по развитию приюта и улучшению качества жизни животных. Они мечтают найти спонсора, который поможет расширить территорию, чтобы разводить волчат, открыть образовательный центр для детей и взрослых, с ветеринарным кабинетом, и организовать прокат лошадей для конных прогулок.

Любой желающий может взять волка под опеку, то есть на добровольных началах обеспечивать его едой и лекарствами, для этого нужно связаться с организаторами через официальную страничку «ВКонтакте». А еще в приюте очень ждут волонтеров, готовых работать с волками. Помочь приюту может любой желающий: сделать пожертвование, закупить необходимые стройматериалы или принять участие в постройке новых вольеров.

Источник: Николай Корешков / РИАМО