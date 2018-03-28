Новобрачных проинформируют о мерах господдержки молодых семей

В решении общей задачи народосбережения более активную роль могут играть органы ЗАГС, заявил Андрей Травников. Глава региона поручил уделить особое внимание превентивному информированию. Сведения о мерах поддержки, которые государство гарантирует молодым семьям после рождения первого ребенка, должны предоставляться уже при выдаче свидетельства о браке.