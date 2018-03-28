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13:56 (мск), источник: VN.ru

Новобрачных проинформируют о мерах господдержки молодых семей

Демографическая ситуация в Новосибирской области остается непростой, отметил врио губернатора Андрей Травников на аппаратном совещании 26 марта. Новый пакет мер, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2017 года, сможет внести вклад в улучшение ситуации.

В решении общей задачи народосбережения более активную роль могут играть органы ЗАГС, заявил Андрей Травников. Глава региона поручил уделить особое внимание превентивному информированию. Сведения о мерах поддержки, которые государство гарантирует молодым семьям после рождения первого ребенка, должны предоставляться уже при выдаче свидетельства о браке.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 13 от 28 марта 2018 года.

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