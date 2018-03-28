Новобрачных проинформируют о мерах господдержки молодых семей
Демографическая ситуация в Новосибирской области остается непростой, отметил врио губернатора Андрей Травников на аппаратном совещании 26 марта. Новый пакет мер, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2017 года, сможет внести вклад в улучшение ситуации.
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