В Башкирии закрыта автомобильная ледовая переправа на реке Уфа
УФА, 28 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. С сегодняшнего дня (28 марта) закрыта автомобильная ледовая переправа, расположенная на реке Уфа в селе Караидель.
УФА, 28 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. С сегодняшнего дня (28 марта) закрыта автомобильная ледовая переправа, расположенная на реке Уфа в селе Караидель.
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В настоящее время в республике продолжают функционировать три ледовые переправы. Исходя из прогноза погоды и предварительного планирования закрытие двух переправ (на реке Кама в селе
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ежедневно проводят мониторинг состояния льда. Они также напоминают, что выезд на лед автотранспортных средств на территории республики разрешен исключительно в местах, специально оборудованных под ледовые переправы. В местах несанкционированных ледовых переправ выходить и тем более выезжать на лед на автомобилях или снегоходах крайне опасно.
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