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13:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии закрыта автомобильная ледовая переправа на реке Уфа

УФА, 28 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. С сегодняшнего дня (28 марта) закрыта автомобильная ледовая переправа, расположенная на реке Уфа в селе Караидель.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по РБ сообщили, что решение о закрытии принято в связи с увеличением температуры воздуха и уменьшением толщины льда. По этой причине переход и тем более переезд по ней стали небезопасны.

В настоящее время в республике продолжают функционировать три ледовые переправы. Исходя из прогноза погоды и предварительного планирования закрытие двух переправ (на реке Кама в селеНиколо-Березовка и на реке Белой в городе Бирске) будет осуществлено до конца марта и работа третьей переправы (деревня Старый Янзигит на реке Белой) будет прекращена до конца первой декады апреля.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ежедневно проводят мониторинг состояния льда. Они также напоминают, что выезд на лед автотранспортных средств на территории республики разрешен исключительно в местах, специально оборудованных под ледовые переправы. В местах несанкционированных ледовых переправ выходить и тем более выезжать на лед на автомобилях или снегоходах крайне опасно.

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