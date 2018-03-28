В Башкирии закрыта автомобильная ледовая переправа на реке Уфа

В пресс-службе Главного управления МЧС России по РБ сообщили, что решение о закрытии принято в связи с увеличением температуры воздуха и уменьшением толщины льда. По этой причине переход и тем более переезд по ней стали небезопасны.

В настоящее время в республике продолжают функционировать три ледовые переправы. Исходя из прогноза погоды и предварительного планирования закрытие двух переправ (на реке Кама в селе Николо-Березовка и на реке Белой в городе Бирске) будет осуществлено до конца марта и работа третьей переправы (деревня Старый Янзигит на реке Белой) будет прекращена до конца первой декады апреля.