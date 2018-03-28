В Татарстане снизилось количество безработных
(Казань, 28 марта, «Татар-информ»). На 27 марта 2018 года количество безработных в Татарстане уменьшилось на 146 человек по сравнению с показателями прошлой отчетной недели.
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(Казань, 28 марта, «Татар-информ»). На 27 марта 2018 года количество безработных в Татарстане уменьшилось на 146 человек по сравнению с показателями прошлой отчетной недели.
Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 0,63 процента. Об этом сообщает
За отчетную неделю 691 житель республики зарегистрировался в органах службы занятости в качестве безработного. 632 татарстанца, вставших на учет, ранее осуществляли трудовую деятельность.
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