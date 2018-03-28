Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда французского кино Стефан Одран
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Жан-Клод Ван Дамм показал, как выглядела его семья 20 лет назад
Как красиво оформить квартиру в типичной панельке
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Берлин не верит в доказательства у Лондона – СМИ
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Потерявшего семью в пожаре в ТЦ обвинили в «пиаре на горе»
Губерниев призвал «шайку Тулеева» уйти в отставку
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Sony назвал победителей World Photography Awards
17:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане снизилось количество безработных

(Казань, 28 марта, «Татар-информ»). На 27 марта 2018 года количество безработных в Татарстане уменьшилось на 146 человек по сравнению с показателями прошлой отчетной недели.

Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 0,63 процента. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

За отчетную неделю 691 житель республики зарегистрировался в органах службы занятости в качестве безработного. 632 татарстанца, вставших на учет, ранее осуществляли трудовую деятельность.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Депутаты Госсовета РТ почтили память погибших при пожаре в Кемерово
Следствие назвало возможную причину пожара в Кемерово
Умер народный артист России Олег Анофриев
Ученые рассказали, почему с годами все труднее спать по ночам
Взлом мозга. Как мошенники убеждают отдавать им деньги
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
Путин заявил об информационных вбросах о пожаре из-за рубежа
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь