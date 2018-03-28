В центре Воронежа к весне опиливают деревья
Санитарной обрезке подлежат почти 400 насаждений.
Санитарной обрезке подлежат почти 400 насаждений.
В Центральном районе Воронежа экологи приступили к формовочной обрезке 217 загущенных деревьев, санитарной обрезке 97 и удалению 75 старых и больных растений. Также предстоит выкорчевать десять пней для последующей посадки на их место молодых саженцев.
— Работы ведутся на проспекте Революции, улицах улиц 25 Октября, III Интернационала, Арсенальной, Березовой Роще, Вавилова, Володарского, Героев Революции, Демократии, Калинина, Карла Маркса, Кольцовской, Красненькой, Пролетарской, Коммунистической молодежи, Ленина, Ломоносова, Морозова, Максима Горького, Обороны Революции, Каляева, Ольминского, Орджоникидзе, Освобождения Труда, Плехановской, Пролетарской, Пятницкого, Сакко и Ванцетти,
К сегодняшнему дню сформировали кроны у 89 деревьев на главной улице Воронежа — проспекте Революции. Работы продлятся до конца апреля.
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