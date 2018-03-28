Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда французского кино Стефан Одран
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
8 опасных для детей веществ, которые есть в каждом доме
На небоскребе в Лондоне установили антисуицидальные статуи
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
В Германии раскрыли истинные цели «дела Скрипаля» против РФ
Охранник ТЦ объяснил, зачем выключил сигнализацию
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Воронежа к весне опиливают деревья

Санитарной обрезке подлежат почти 400 насаждений.

Источник: мэрия Воронежа

В Центральном районе Воронежа экологи приступили к формовочной обрезке 217 загущенных деревьев, санитарной обрезке 97 и удалению 75 старых и больных растений. Также предстоит выкорчевать десять пней для последующей посадки на их место молодых саженцев.

— Работы ведутся на проспекте Революции, улицах улиц 25 Октября, III Интернационала, Арсенальной, Березовой Роще, Вавилова, Володарского, Героев Революции, Демократии, Калинина, Карла Маркса, Кольцовской, Красненькой, Пролетарской, Коммунистической молодежи, Ленина, Ломоносова, Морозова, Максима Горького, Обороны Революции, Каляева, Ольминского, Орджоникидзе, Освобождения Труда, Плехановской, Пролетарской, Пятницкого, Сакко и Ванцетти, Средне-Московской, Рылеева, Республиканской, Театральной, Чайковского, Транспортной, Театральной, Цурюпы, — рассказали в пресс-службе мэрии.

К сегодняшнему дню сформировали кроны у 89 деревьев на главной улице Воронежа — проспекте Революции. Работы продлятся до конца апреля.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Скончался сын легендарного конструктора Михаила Калашникова
Первая жертва паводка на Алтае: Спасая скотину, погиб житель Зеленого Дола
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
Источник: вице-губернатор Кемеровской области снят с должности
Умер сын создателя АК-47 конструктор Виктор Калашников
Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Преподаватель узнал, почему студентам тяжело дается математика
В Госдепе назвали Россию «чудовищем из морских глубин»
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь