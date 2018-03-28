Воронежские полицейские показали дрифт на служебных машинах
Провели тренировку на ледовой площадке.
Провели тренировку на ледовой площадке.
Захватывающие танцы на льду показали водители полицейских автомобилей. На подготовленной ледовой площадке спорткомплекса «Белый колодец» прошли тренировки специализированной роты ДПС. В течение нескольких часов под руководством опытного инструктора водители отрабатывали опасные развороты, змейки, экстренное торможение и контролируемый занос.
— Умение виртуозно управлять автомобилем — неотъемлемое качество для любого полицейского. Оно необходимо как при организации безопасности дорожного движения, так и для пресечения противоправных деяний, — эти слова директора спортивного комплекса «Белый колодец» Алексея Филимонова приводят в
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