Воронежские полицейские показали дрифт на служебных машинах

Захватывающие танцы на льду показали водители полицейских автомобилей. На подготовленной ледовой площадке спорткомплекса «Белый колодец» прошли тренировки специализированной роты ДПС. В течение нескольких часов под руководством опытного инструктора водители отрабатывали опасные развороты, змейки, экстренное торможение и контролируемый занос.

— Умение виртуозно управлять автомобилем — неотъемлемое качество для любого полицейского. Оно необходимо как при организации безопасности дорожного движения, так и для пресечения противоправных деяний, — эти слова директора спортивного комплекса «Белый колодец» Алексея Филимонова приводят в пресс-службе полиции.