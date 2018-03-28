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14:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские полицейские показали дрифт на служебных машинах

Провели тренировку на ледовой площадке.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Захватывающие танцы на льду показали водители полицейских автомобилей. На подготовленной ледовой площадке спорткомплекса «Белый колодец» прошли тренировки специализированной роты ДПС. В течение нескольких часов под руководством опытного инструктора водители отрабатывали опасные развороты, змейки, экстренное торможение и контролируемый занос.

— Умение виртуозно управлять автомобилем — неотъемлемое качество для любого полицейского. Оно необходимо как при организации безопасности дорожного движения, так и для пресечения противоправных деяний, — эти слова директора спортивного комплекса «Белый колодец» Алексея Филимонова приводят в пресс-службе полиции.

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