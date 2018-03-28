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13:35 (мск), источник: Newsroom24.ru

Светофоры не работают на проспекте Гагарина 28 марта

Перерыв в работе связан с плановыми техническими работами.

Источник: Newsroom24.ru

Светофоры прекратили работу на проспекте Гагарина 28 марта. Как сообщает Центр организации дорожного движения, светофоры отключены на проспекте Гагарина в районе Дворца спорта. А также на пересечении с улицами Батумской и Сахарова.

Кроме того, отключены светофоры на пересечении улицы Ковалихинской и улицы Семашко. Перерыв в работе связан с проведением плановых технических работ.

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