Когда пройдут выпускные экзамены в школах Казахстана

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Согласно приказу министра от 27 февраля 2018 года № 74 «О завершении 2017−2018 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования», учебные занятия в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности завершаются 25 мая 2018 года.

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Для 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 8 июня 2018 года, государственные выпускные экзамены — с 29 мая по 30 июня 2018 года. 1) устный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) — 28 мая2018 года;2) устный экзамен по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и устный экзамен по русскому языкув школах с казахским языком обучения — 31 мая 2018 года; 3) письменный экзамен по родному языку и литературе (по языку обучения)(сочинение — для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, диктант — для остальных) — 5 июня 2018 года;4) письменный экзамен по математике — 8 июня 2018 года.

Для 11 (12) классов экзамены стартуют 29 мая 2018 года и продлятся до 9 июня. 1) письменный экзамен по родному языку и литературе (язык обучения) — 29мая 2018 года;2) тестирование по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) — 2 июня 2018 года;3) тестирование по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и тестирование по русскому языку вшколах с казахским языком обучения — 2 июня 2018 года;4) письменный экзамен по алгебре и началам анализа — 6 июня 2018 года;5) устный экзамен по истории Казахстана — 9 июня 2018 года.