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18:20 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС предупреждает: снег и гололед ожидается в Иркутской области

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья даже могут сойти лавины.

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Источник: Комсомольская правда

Хоть весна и в разгаре, погода все еще не устоялась. Как предупреждают сотрудники МЧС, 29 марта в Иркутской области будет сильный юго-западный, северо-западный ветер скоростью до 12−17 метров в секунду. Пойдет мокрый снег, на дорогах может образоваться гололед — особенно не повезет жителям северных районов региона. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными за рулем, чтобы не попасть в ДТП.

— Водителям машин не следует развивать большую скорость, — советуют в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. — Соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

А еще туристам лучше 29 марта отказаться от походов в горы Восточного Саяна и Южного Прибайкалья, где будет большой риск схода снежных лавин. Если все же попадете в ЧП, сразу вызывайте спасателей.

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