МЧС предупреждает: снег и гололед ожидается в Иркутской области

Хоть весна и в разгаре, погода все еще не устоялась. Как предупреждают сотрудники МЧС, 29 марта в Иркутской области будет сильный юго-западный, северо-западный ветер скоростью до 12−17 метров в секунду. Пойдет мокрый снег, на дорогах может образоваться гололед — особенно не повезет жителям северных районов региона. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными за рулем, чтобы не попасть в ДТП.