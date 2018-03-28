МЧС предупреждает: снег и гололед ожидается в Иркутской области
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья даже могут сойти лавины.
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья даже могут сойти лавины.
Хоть весна и в разгаре, погода все еще не устоялась. Как предупреждают сотрудники МЧС, 29 марта в Иркутской области будет сильный
— Водителям машин не следует развивать большую скорость, — советуют в
А еще туристам лучше 29 марта отказаться от походов в горы Восточного Саяна и Южного Прибайкалья, где будет большой риск схода снежных лавин. Если все же попадете в ЧП, сразу вызывайте спасателей.
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