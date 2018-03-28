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14:08 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при пожаре в Кемерово

Свердловчане выражают поддержку жителям Кемерово, где пожар в торгово-развлекательном центре унес жизни десятков людей.

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и других муниципалитетах Среднего Урала люди продолжают нести цветы, свечи и игрушки к стихийно созданным местам памяти жертв трагедии, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

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Площадь труда посетили губернатор области Евгений Куйвашев, его первые заместители Владимир Тунгусов и Алексей Орлов, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

«Как любой гражданин, я пришел сюда с тяжелыми чувствами. Мы сегодня — и федеральные, и региональные власти — делаем все для того, чтобы подобное не повторилось нигде и никогда», — сказал Куйвашев.

В Нижнем Тагиле и Серове тоже организовали мемориалы.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.

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