Евгений Куйвашев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при пожаре в Кемерово
Свердловчане выражают поддержку жителям Кемерово, где пожар в
Свердловчане выражают поддержку жителям Кемерово, где пожар в
В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и других муниципалитетах Среднего Урала люди продолжают нести цветы, свечи и игрушки к стихийно созданным местам памяти жертв трагедии, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Площадь труда посетили губернатор области Евгений Куйвашев, его первые заместители Владимир Тунгусов и Алексей Орлов, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.
«Как любой гражданин, я пришел сюда с тяжелыми чувствами. Мы сегодня — и федеральные, и региональные власти — делаем все для того, чтобы подобное не повторилось нигде и никогда», — сказал Куйвашев.
В Нижнем Тагиле и Серове тоже организовали мемориалы.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.
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