Евгений Куйвашев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при пожаре в Кемерово

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и других муниципалитетах Среднего Урала люди продолжают нести цветы, свечи и игрушки к стихийно созданным местам памяти жертв трагедии, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Читайте также Цветы под снегом: свердловчане вспоминают погибших в Кемерово

Площадь труда посетили губернатор области Евгений Куйвашев, его первые заместители Владимир Тунгусов и Алексей Орлов, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

«Как любой гражданин, я пришел сюда с тяжелыми чувствами. Мы сегодня — и федеральные, и региональные власти — делаем все для того, чтобы подобное не повторилось нигде и никогда», — сказал Куйвашев.

В Нижнем Тагиле и Серове тоже организовали мемориалы.