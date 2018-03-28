Жителей Башкирии предупреждают об ураганном ветре
На Россию надвигается опасный циклон.
На Россию надвигается опасный циклон.
В Башкирии ожидается ураганный ветер и град, — сообщает РИА Новости со ссылкой на центр МЧС «Антистихия».
Согласно прогнозу экспертов, неблагоприятные погодные условия возможны сразу в нескольких регионах страны. Башкирия входит в их число. По словам метеорологов, подобные капризы погоды способны нанести серьезный ущерб населению и экономике регионов.
Жителей Башкирии предупреждают о возможных обрывах линий электропередач
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