Симферопольцы поддержали благоустройство парка в Грэсовском

Об этом со ссылкой на замглавы столичной администрации Валерия Гуменюка сообщает пресс-служба ведомства.
«Свои голоса в пользу благоустройства парка в поселке ГРЭС отдали 1902 из 2244 участников голосования. После проведения конкурсных процедур подрядчик приступит к работам на данной общественной территории в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды», — отметил чиновник.
По информации столичной администрации, всего в голосовании приняли участие около 2,5 тыс симферпольцев.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на голосование были вынесены три общественные территории: парк в поселке Грэсовском, сквер имени Сергея Радонежского на пересечении улиц Василия Жуковского и Карла Маркса, а также Екатерининский сад на улице Ленина.
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