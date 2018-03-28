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13:59 (мск), источник: РИА Крым

Симферопольцы поддержали благоустройство парка в Грэсовском

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В Симферополе в ходе общегородского голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, около двух тысяч горожан отдали свои голоса за проект благоустройства парка в поселке Грэсовском.

Об этом со ссылкой на замглавы столичной администрации Валерия Гуменюка сообщает пресс-служба ведомства.

«Свои голоса в пользу благоустройства парка в поселке ГРЭС отдали 1902 из 2244 участников голосования. После проведения конкурсных процедур подрядчик приступит к работам на данной общественной территории в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды», — отметил чиновник.

По информации столичной администрации, всего в голосовании приняли участие около 2,5 тыс симферпольцев.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на голосование были вынесены три общественные территории: парк в поселке Грэсовском, сквер имени Сергея Радонежского на пересечении улиц Василия Жуковского и Карла Маркса, а также Екатерининский сад на улице Ленина.

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