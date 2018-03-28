Симферопольцы поддержали благоустройство парка в Грэсовском

Об этом со ссылкой на замглавы столичной администрации Валерия Гуменюка сообщает пресс-служба ведомства.

«Свои голоса в пользу благоустройства парка в поселке ГРЭС отдали 1902 из 2244 участников голосования. После проведения конкурсных процедур подрядчик приступит к работам на данной общественной территории в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды», — отметил чиновник.

По информации столичной администрации, всего в голосовании приняли участие около 2,5 тыс симферпольцев.