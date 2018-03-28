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15:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Учебную эвакуацию посетителей ТЦ провели в Сочи и Новороссийске

На Кубани проходят масштабные проверки торгово-развлекательных центров. Особое внимание специалисты уделяют мерам пожарной безопасности.

Все экстренные службы в приморских городах сработали на оценку «хорошо». А руководству ТРЦ был передан ряд замечаний, в основном касающихся беспечности персонала. В будущем их ждет повторная проверка. В Сочи за учениями из ситуационного центра наблюдал вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

— По замечаниям дадут свои заключения специалисты. Руководство торгового центра увидело ряд недостатков, которые были выявлены в рамках этой тренировки, но можно сказать на сегодняшний день, что система работает. Эвакуационные пути свободны, — сказал Андрей Алексеенко, вице-губернатор Краснодарского края.

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