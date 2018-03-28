Учебную эвакуацию посетителей ТЦ провели в Сочи и Новороссийске

Все экстренные службы в приморских городах сработали на оценку «хорошо». А руководству ТРЦ был передан ряд замечаний, в основном касающихся беспечности персонала. В будущем их ждет повторная проверка. В Сочи за учениями из ситуационного центра наблюдал вице-губернатор Андрей Алексеенко.

— По замечаниям дадут свои заключения специалисты. Руководство торгового центра увидело ряд недостатков, которые были выявлены в рамках этой тренировки, но можно сказать на сегодняшний день, что система работает. Эвакуационные пути свободны, — сказал Андрей Алексеенко, вице-губернатор Краснодарского края.