Воронежский «Факел» перенес открытую тренировку

«Факел» перенес открытую тренировку, которая должна была состояться на Центральном стадионе профсоюзов в среду, 28 марта. Из-за выпавшего снега тренерский штаб решил поберечь поле для субботнего матча с курским «Авангардом».

Клуб перенес открытую тренировку на другую дату, о которой сообщит позже. А 29 марта руководство «Факела» встретится с представителями фанатских движений на клубной базе в Тенистом.