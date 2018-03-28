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14:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» перенес открытую тренировку

Из-за выпавшего снега клуб решил поберечь поле Центрального стадиона профсоюзов.

«Факел» перенес открытую тренировку, которая должна была состояться на Центральном стадионе профсоюзов в среду, 28 марта. Из-за выпавшего снега тренерский штаб решил поберечь поле для субботнего матча с курским «Авангардом».

Клуб перенес открытую тренировку на другую дату, о которой сообщит позже. А 29 марта руководство «Факела» встретится с представителями фанатских движений на клубной базе в Тенистом.

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