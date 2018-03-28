Воронежский «Факел» перенес открытую тренировку

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«Факел» перенес открытую тренировку, которая должна была состояться на Центральном стадионе профсоюзов в среду, 28 марта.
Клуб перенес открытую тренировку на другую дату, о которой сообщит позже. А 29 марта руководство «Факела» встретится с представителями фанатских движений на клубной базе в Тенистом.
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