Ледоход в Нижегородской области специалисты ждут в середине апреля
Устранять последствия паводков готовятся порядка 20 тысяч человек.
Устранять последствия паводков готовятся порядка 20 тысяч человек.
Ледоход в Нижегородской области специалисты ждут в середине апреля.
«Вскрытие Оки и нижнего течения Суры ожидается
Как рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Нижегородской области Роман Денисов, для устранения ситуаций, вызванных паводками, сформирована группировка сил более 20 тысяч человек и около 3,5 тысяч единиц техники. Есть 133 пункта временного размещения на случай паводковой ситуации, превышающей опасные отметки.
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