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15:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области появится еще один современный дом-интернат для престарелых

В Грибановском районе Воронежской области до конца 2018 года построят еще один современный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Источник: AP 2018

Пансионат «Грибановский» появится в селе Нижний Карачан. Проект постановления о создании нового интерната опубликовали на портале правительства во вторник, 27 марта. Пансионат будет рассчитан на 100 человек. Его ввод в эксплуатацию «позволит не только предоставлять государственные социальные услуги высокого качества, оказывать квалифицированную помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, но и продолжить поэтапную работу по перепрофилированию освобождающихся учреждений общего типа в учреждения психоневрологического профиля, с целью улучшения условий проживания граждан», говорится в документе.

Сейчас в Воронежской области работают 36 домов-интернатов для пожилых и инвалидов, в которых живут около 5 тыс. человек. Несмотря на это, в регионе есть потребность в создании еще 400 мест в пансионатах подобного типа, указано в пояснительной записке к документу. Это необходимо для завершения расселения из пожароопасных зданий с круглосуточным проживанием и приведения фактической жилой площади, приходящейся на одного человека в психоневрологических интернатах, в соответствие нормам действующего законодательства.

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