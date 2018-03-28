В Воронежской области появится еще один современный дом-интернат для престарелых
В Грибановском районе Воронежской области до конца 2018 года построят еще один современный
В Грибановском районе Воронежской области до конца 2018 года построят еще один современный
Пансионат «Грибановский» появится в селе Нижний Карачан. Проект постановления о создании нового интерната опубликовали на портале правительства во вторник, 27 марта. Пансионат будет рассчитан на 100 человек. Его ввод в эксплуатацию «позволит не только предоставлять государственные социальные услуги высокого качества, оказывать квалифицированную помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, но и продолжить поэтапную работу по перепрофилированию освобождающихся учреждений общего типа в учреждения психоневрологического профиля, с целью улучшения условий проживания граждан», говорится в документе.
Сейчас в Воронежской области работают 36
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.