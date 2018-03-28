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14:15 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре во время ЧМ-2018 на стадионе «Локомотив» установят палатки и туалеты

Неподалеку от «Локомотива» организуют стоянку автобусов-шаттлов и скоростного трамвая.

В дни чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе «Локомотив» в Самаре будет организована буферная зона для болельщиков, сообщили в АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году ЧМ по футболу».

Буферная зона будет оборудована палатками для отдыха, камерами хранения, точками питания и туалетами. Также на стадионе разместят информационные табло с расписанием поездов на трех языках: русском, испанском и английском. Кроме того, неподалеку от «Локомотива» организуют стоянку автобусов-шаттлов и скоростного трамвая, которые будут курсировать по маршруту «Железнодорожный вокзал — стадион «Самара Арена».

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