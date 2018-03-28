В Самаре во время ЧМ-2018 на стадионе «Локомотив» установят палатки и туалеты
Неподалеку от «Локомотива» организуют стоянку
Неподалеку от «Локомотива» организуют стоянку
В дни чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе «Локомотив» в Самаре будет организована буферная зона для болельщиков, сообщили в АНО «Дирекция
Буферная зона будет оборудована палатками для отдыха, камерами хранения, точками питания и туалетами. Также на стадионе разместят информационные табло с расписанием поездов на трех языках: русском, испанском и английском. Кроме того, неподалеку от «Локомотива» организуют стоянку
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.