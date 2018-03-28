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15:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде начинаются проверки бизнеса на пожарную безопасность

В Волгоградской области прокуратура совместно с ГУ МЧС России по региону по поручению Генпрокуратуры организовала внеплановые проверки с привлечением сотрудников Госпожнадзора торговых центров и мест массового скопления людей.

Напомним, указание провести проверки соблюдения правил пожарной безопасности в социальных и торговых объектах, а также провести тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сразу же после трагедии в Кемеровской области, где в результате пожара в торговом центре погибло более 60 человек.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, проверяющие придут в торговые центры, а также другие места массового скопления людей уже в четверг, 29 марта. Сотрудники прокуратуры и пожарного ведомства будут проверять наличие и работоспособность эвакуационных выходов, систем пожаротушения и предупреждения о возгорании. Также будет проверяться наличие огнетушителей, других первичных средств пожаротушения и в целом соблюдения норм пожарной безопасности.

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