В Волгограде начинаются проверки бизнеса на пожарную безопасность

Напомним, указание провести проверки соблюдения правил пожарной безопасности в социальных и торговых объектах, а также провести тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сразу же после трагедии в Кемеровской области, где в результате пожара в торговом центре погибло более 60 человек.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, проверяющие придут в торговые центры, а также другие места массового скопления людей уже в четверг, 29 марта. Сотрудники прокуратуры и пожарного ведомства будут проверять наличие и работоспособность эвакуационных выходов, систем пожаротушения и предупреждения о возгорании. Также будет проверяться наличие огнетушителей, других первичных средств пожаротушения и в целом соблюдения норм пожарной безопасности.