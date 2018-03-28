Аллигатор рассказал американцу о поле будущего ребенка

На ролике запечатлена традиционная вечеринка, на которой беременная женщина сообщает отцу ребенка, родственникам и друзьям пол ребенка. Как правило, для этого используют торт с начинкой, цвет которой гостям заранее не сообщают. Если она красная, то родится девочка, если синяя — мальчик.