Проезд по улице Сухэ-Батора на ночь ограничат в Иркутске
Там проведут аварийные ремонтные работы.
Там проведут аварийные ремонтные работы.
Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 22:00 29 марта до 06:00 30 марта частично ограничат движение на улице
Как пояснили в
Тем временем, в Иркутске начали латать ямы на дорогах. Для этого используют специальную технику — рециклеры. Эти машины могут легко работать при минусовых температурах и устранять повреждения асфальта, которые появляются после долгой зимы. Кстати, точного списка улиц, где проведут ямочный ремонт, нет. Заявки могут отправлять жители города.
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