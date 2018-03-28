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19:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Проезд по улице Сухэ-Батора на ночь ограничат в Иркутске

Там проведут аварийные ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 22:00 29 марта до 06:00 30 марта частично ограничат движение на улице Сухэ-Батора на перекрестке с улицей Свердлова.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничение для движения транспорта связано с тем, что рабочие будут проводить аварийные ремонтные работы. Так что на этом участке иркутским водителям стоит быть особенно внимательными.

Тем временем, в Иркутске начали латать ямы на дорогах. Для этого используют специальную технику — рециклеры. Эти машины могут легко работать при минусовых температурах и устранять повреждения асфальта, которые появляются после долгой зимы. Кстати, точного списка улиц, где проведут ямочный ремонт, нет. Заявки могут отправлять жители города.

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