Проезд по улице Сухэ-Батора на ночь ограничат в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 22:00 29 марта до 06:00 30 марта частично ограничат движение на улице Сухэ-Батора на перекрестке с улицей Свердлова.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничение для движения транспорта связано с тем, что рабочие будут проводить аварийные ремонтные работы. Так что на этом участке иркутским водителям стоит быть особенно внимательными.