Евпаторийцы почтили память погибших в Кемерово траурным митингом

Евпаторийцы присоединились к акциям памяти пострадавших при пожаре в Кемерово, передает отдел по связям с общественностью и СМИ местной администрации.

Сотни жителей города вышли на траурный митинг в сквере им. Соколова. Люди несли игрушки к импровизированному мемориалу, цветы и свечи. Так, на митинге присутствовали представители власти, семьи и дети.

«Трагедия в “Зимней вишне” — наша общая боль. И переживать ее проще вместе. И детям рассказывать, чтобы знали, что делать в подобных ситуациях. А нам, взрослым, принимать все меры, чтобы подобное никогда и нигде не повторилось», — написал на своей странице в социальной сети Facebook глава администрации города Андрей Филонов.

Акция прошла по инициативе общественности.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово и дал поручение проверить все ТЦ полуострова.