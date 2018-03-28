Евпаторийцы почтили память погибших в Кемерово траурным митингом
Траурный митинг прошел в сквере им. Соколова.
Траурный митинг прошел в сквере им. Соколова.
Евпаторийцы присоединились к акциям памяти пострадавших при пожаре в Кемерово, передает отдел по связям с общественностью и СМИ местной администрации.
Сотни жителей города вышли на траурный митинг в сквере им. Соколова. Люди несли игрушки к импровизированному мемориалу, цветы и свечи. Так, на митинге присутствовали представители власти, семьи и дети.
«Трагедия в “Зимней вишне” — наша общая боль. И переживать ее проще вместе. И детям рассказывать, чтобы знали, что делать в подобных ситуациях. А нам, взрослым, принимать все меры, чтобы подобное никогда и нигде не повторилось», — написал на своей странице в социальной сети Facebook глава администрации города Андрей Филонов.
Акция прошла по инициативе общественности.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово и дал поручение проверить все ТЦ полуострова.
Трагедия произошла в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово накануне днем: погибло 64 человека.
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