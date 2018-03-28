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18:16 (мск), источник: АиФ Крым

Евпаторийцы почтили память погибших в Кемерово траурным митингом

Траурный митинг прошел в сквере им. Соколова.

Евпаторийцы присоединились к акциям памяти пострадавших при пожаре в Кемерово, передает отдел по связям с общественностью и СМИ местной администрации.

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Сотни жителей города вышли на траурный митинг в сквере им. Соколова. Люди несли игрушки к импровизированному мемориалу, цветы и свечи. Так, на митинге присутствовали представители власти, семьи и дети.

«Трагедия в “Зимней вишне” — наша общая боль. И переживать ее проще вместе. И детям рассказывать, чтобы знали, что делать в подобных ситуациях. А нам, взрослым, принимать все меры, чтобы подобное никогда и нигде не повторилось», — написал на своей странице в социальной сети Facebook глава администрации города Андрей Филонов.

Акция прошла по инициативе общественности.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово и дал поручение проверить все ТЦ полуострова.

Трагедия произошла в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово накануне днем: погибло 64 человека.

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